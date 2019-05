Sea Watch, soccorsi 65 migranti. Salvini,porti Italia chiusi 'Abbiamo informato Libia, Malta, Italia, Olanda, senza risposta'

(ANSAmed) - ROMA, 15 MAG - "Sea Watch ha soccorso 65 persone da un gommone a 30 miglia (60 km circa) dalle coste libiche, avvistato da un aereo civile di ricognizione. Libia, Malta, Italia, Olanda sono state informate: nessuna risposta.



Nel Mediterraneo stanno diminuendo i testimoni, non le partenze". Lo scrive in un tweet la stessa organizzazione tedesca no profit, aggiungendo che tra i 65 migranti soccorsi ci sono 11 donne, 15 minori di cui 8 non accompagnati, 5 bambini, 2 neonati e una persona disabile. Molti, scrive la ong in un tweet, sono esausti e disidratati. "Abbiamo chiesto alle autorità un porto sicuro e attendiamo istruzioni in merito", aggiunge.



Ma dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivata la reazione: "Nave di ong tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in mare libico. Ho appena firmato una diffida ad avvicinarsi alle acque territoriali italiane. I nostri porti sono, e rimangono, chiusi". (ANSAmed).