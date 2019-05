Tunisia: tutto pronto per pellegrinaggio Ghriba a Djerba

TUNISI - E' tutto pronto in Tunisia, nell'isola di Djerba, per il tradizionale pellegrinaggio degli ebrei nell'antica sinagoga di Ghriba, che quest'anno si svolgerà il 22 e 23 maggio. Lo ha dichiarato il presidente del comitato organizzatore, Perez Trabelsi, assicurando che i preparativi sono terminati e che tutte le misure di sicurezza necessarie per il buon svolgimento dell'evento sono state prese. Per la prima volta dopo 32 anni inoltre le festività legate al pellegrinaggio ebraico corrispondono al periodo del Ramadan, come a simboleggiare la tolleranza e la convivenza pacifica tra le diverse comunità religiose dell'isola di Djerba, ha sottolineato Trabelsi. Concetto già rimarcato recentemente dal ministro tunisino del Turismo e dell'Artigianato, René Trabelsi, che ha affermato questa coincidenza, porterà al mondo uno straordinario messaggio di "tolleranza e coesistenza tra religioni". Sono attesi a Djerba tra i 7000 e gli 8000 visitatori, provenienti da tutti i paesi del mondo, una cifra che si avvicina a quella del 2010, anno di riferimento per il turismo tunisino, prima della rivoluzione, ha detto Khoudir Haniya, responsabile della sinagoga. Molti media e tv copriranno l'evento, anche dalla Russia, Brasile e Argentina. (ANSAmed)