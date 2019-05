Libano: media, sciopero di migliaia di impiegati pubblici

(ANSAmed) - BEIRUT, 20 MAG - Migliaia di impiegati pubblici, tra cui centinaia di insegnanti delle scuole statali, sono in sciopero oggi per proseguire le agitazioni contro le nuove misure di austerità in discussione nel consiglio dei ministri.



Media libanesi danno risalto allo sciopero organizzato in varie regioni del paese, dall'estremo sud al nord, dalla valle della Bekaa a Beirut, da organizzazioni sindacali di varie sigle. Da quando il governo guidato dal premier Saad Hariri ha avviato le discussioni per l'approvazione del nuovo piano di riforme economiche, diversi settori dell'apparato pubblico libanese sono in agitazione. Tra questi, impiegati della Banca centrale e pensionati dell'esercito e della polizia.(ANSAmed).