Università: Catania, corso Glopem per studenti non Ue Laura magistrale Global politics & Euro-Mediterranean relations

(ANSAmed) - CATANIA, 24 MAG - Sono ancora disponibili 27 posti riservati a studenti non Ue residenti all'estero che intendono iscriversi, per l'anno accademico 2019/20, al primo anno del corso di laurea magistrale in Global Politics and Euro-Mediterranean Relations (Glopem), tenuto interamente in lingua inglese e afferente al dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'università di Catania. Il bando è sul portale www.unict.it (sezione internazionale) e le candidature possono essere inviate online entro il 16 giugno 2019. Glopem è un corso di studi che associa tre ambiti di conoscenze teorico-pratiche: politica del sistema globale, governance europea e relazioni euro-mediterranee. Presieduto dalla prof. Francesca Longo, è interamente impartito in lingua inglese ed è un corso full-time. E' incluso il programma di doppio titolo con le Università di Liegi, di Paris-Est Creteil (Upec) e di Flensburg che consente di svolgere il secondo anno o sei mesi del secondo anno presso una delle università partner.



Possono partecipare alla selezione gli studenti in possesso di idoneo diploma di Laurea di primo livello (o superiore) conseguito all'estero e i laureandi purché conseguano la Laurea entro il 15 luglio 2019. I candidati dovranno, inoltre, possedere una adeguata preparazione personale nelle tematiche legate del corso: scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze sociali, scienze diplomatiche, storia, scienze della comunicazione, lingue moderne, diritto internazionale e dell'Unione europea, economia internazionale e dell'Unione europea. (ANSAmed).