Migranti: Macedonia Nord, bloccati 50 illegali, anche minori Saranno rimandati in Grecia

(ANSAmed) - SKOPJE, 17 GIU - In Macedonia del Nord la polizia in due operazioni distinte nel fine settimana ha intercettato e bloccato 50 migranti illegali, entrati nel Paese con ogni probabilità dalla Grecia. Come riferiscono i media locali, dieci migranti pachistani sono stati trovati in un veicolo fermato lungo una autostrada nella parte centrale del Paese, il cui autista e' riuscito a scappare. Altri 40 migranti sono stati scoperti nel corso di controlli effettuati su un camion. Fra loro 12 minori provenienti da Pakistan, Siria e Egitto. Tutti i migranti illegali, e' stato precisato, verranno riconsegnati alle autorità greche. (ANSAmed).