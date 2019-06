Tunisia: ministero, 70 fermati sul confine con la Libia Altri 5 bloccati a sud, erano entrati illegalmente dall'Algeria

(ANSAmed) - TUNISI, 18 GIU - La Guardia nazionale tunisina ha fermato 70 migranti nel governatorato di Medenine, vicino alla frontiera con la Libia, con l'accusa di aver attraversato illegalmente il confine. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero dell'Interno di Tunisi, precisando che per i 70 fermati verrà aperto un procedimento penale. La nota dà anche conto della notizia dell'arresto sul confine ovest con l'Algeria, a Feriana, nel governatorato di Kasserine, di altre cinque persone, entrate illegalmente in Tunisia dall'Algeria.



Anche nei loro confronti verrà aperta un'indagine penale.



(ANSAmed)