Turchia: processo per il golpe, 24 gli ergastoli

(ANSAmed) - ISTANBUL, 20 GIU - Sono 24 le condanne all'ergastolo complessive emesse stamani da un tribunale di Ankara in quello che è ritenuto il principale processo ai militari accusati del fallito colpo di stato del 15 luglio 2016.



Oltre alle condanne a 17 membri di spicco delle forze armate a 141 ergastoli aggravati a testa - una sorta di 41 bis -, il carcere a vita è stato deciso per altre 7 persone. Lo riporta Anadolu. Ulteriori condanne potrebbero essere emesse per i restanti imputati. Alla sbarra c'erano complessivamente 224 persone. (ANSAmed).