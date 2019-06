Yemen: Ong, 100mila uccisi in quattro anni di guerra

BEIRUT - Quasi 100mila persone sono state uccise in Yemen nella guerra in corso tra Arabia Saudita e insorti filo-iraniani dal 2015. Lo riferisce oggi una organizzazione internazionale legata al governo americano che ha documentato l'uccisione di 91.600 negli ultimi quattro anni di conflitto. L'organizzazione Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) ha affermato che solo quest'anno la Coalizione araba a guida saudita e sostenuta dagli Usa è responsabile dell'uccisione in Yemen di più di 8.000 tra gli 11.900 civili uccisi in tutto nel corso degli ultimi sei mesi.