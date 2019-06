Sea Watch: campagna donazioni, raccolti 36mila euro 1.101 sostenitori, 'aiutateci a restare in mare e soccorrere'

(ANSAmed) - ROMA, 27 GIU - Hanno raggiunto quota 36.602 euro le donazioni alla Sea Watch che ha lanciato la campagna "Aiutaci a salvare vite". Sono 1.101 finora i sostenitori della ong tedesca, quando mancano 74 giorni alla conclusione della campagna.



L'obiettivo, spiega la ong, "è sostenere Sea Watch per aiutarci a essere dove c'è bisogno di soccorrere, per restare in mare e continuare a salvare vite ottemperando al diritto del mare".



Si possono donare da 5 euro (cibo e bevande per una persona soccorsa) a 25mila euro (rifornimento di un pieno di carburante per un mese).



Sea-Watch, informa, "nasce dalla volontà di privati cittadini e persone della società civile, dal loro rifiuto di stare a guardare le morti e i naufragi delle tante persone che, in fuga dall'inferno libico, rischiano la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa, senza alcuna alternativa di ingresso legale".



Dal 2015, anno di nascita dell'organizzazione, Sea Watch spiega di aver contribuito a salvare in mare oltre 37.000 persone. (ANSAmed).