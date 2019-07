Migranti: Ong, 142 partenze sventate da Tunisia al 30 giugno Per un totale di 1266 persone fermate

(ANSAmed) - TUNISI, 17 LUG - Sono 594 i migranti tunisini irregolari arrivati in Italia nel primo semestre dell'anno in corso. Lo si legge nel rapporto dell'Ong Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) sulla immigrazione irregolare per i primi 6 mesi del 2019, presentata oggi nella capitale nordafricana. Tra essi, il 72% è composto da uomini, l'11% di donne, il 13% da minori non accompagnati e il 4% da bambini. Un dato in netta diminuzione rispetto ai 3002 giunti in Italia nello stesso periodo del 2018. Nei primi sei mesi del 2019 sono state sventate in Tunisia 142 partenze, per un totale di 1.266 persone fermate. L'anno scorso, nello stesso periodo, erano state 292 per un totale di 2659 persone fermate. Il numero dei tunisini scomparsi in mare durante lo stesso periodo 423, e il numero complessivo di cittadini tunisini rimpatriati dall'Italia nel 2018, è di 2.323. In base ad un calcolo tra i migranti arrivati e quelli partiti il rapporto dell'Ong stabilisce un aumento dei dispersi e delle vittime negli ultimi anni per arrivare ad un rapporto di una vittima ogni sette migranti partiti nel 2019. (era uno su 18 nel 2018, uno su 41 nel 2017, uno su 40 nel 2016, uno su 53 nel 2015. (ANSAmed)