Navi della Marina Greca Hydra e Rodos a Civitavecchia Visitabili il 25 agosto

(ANSAmed) - ROMA, 23 AGO - Nell'ambito dell'addestramento estivo per i cadetti dell'Accademia Navale Militare della Marina Militare ellenica, la fregata Hydra (F-452) e la nave d'assalto anfibio (nave di supporto) Rodos (L-177) sono ormeggiate al porto di Civitavecchia da oggi fino al 26 agosto e saranno aperte al pubblico il 25 agosto dalle ore 14.00 fino alle ore 17.00.



L'addestramento estivo - si legge in una nota dell'Ambasciata di Grecia in Italia - si prefigge l'obiettivo dell'addestramento pratico in mare e dell'acquisizione di esperienza e conoscenze nautiche. La partecipazione dei cadetti costituisce un'esperienza importante di navigazione oltre ad essere la conseguenza naturale della loro formazione nell'Accademia Navale Militare.



''Il curriculum mira anche a favorire lo spirito di lavoro di squadra, la capacità di gestione del personale, la forza fisica e l'acquisizione di valori morali nelle esigenti tradizioni della Marina Militare ellenica''. Il viaggio d'addestramento - aggiunge il comunicato - offre in parallelo la possibilità alla Marina Militare ellenica di presentare, attraverso le sue unità navali, ''l'integrità e il prestigio delle forze armate greche all'estero''.



La scelta di includere il porto di Civitavecchia al programma di viaggio dell'addestramento estivo del 2019 ''è una prova delle relazioni eccellenti e del desiderio di rafforzare ulteriormente i legami di cooperazione tra l'Italia e la Grecia''.(ANSAmed).