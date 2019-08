Viminale, ok a sbarco bimbi e malati da Mare Jonio

ROMA - "Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le leggi e che preordinatamente provoca lo stato di necessità a bordo per sbarcare in Italia". Lo rendono fonti del Viminale.



Intanto la nave di Mediterranea Saving Humans ha chiesto, per il peggioramento delle condizioni meteo, l'autorizzazione alla capitaneria di porto a riparare a ridosso dell'isola. "In questo momento ci sono onde di oltre due metri che rendono la vita a bordo della Mare Jonio molto difficile. Molti naufraghi si sentono male. Per questo abbiamo chiesto alla capitaneria di porto l'autorizzazione a riparare a ridosso dell'isola: restiamo in attesa di risposta", scrivono dalla Ong evidenziando che la "situazione è critica". La nave è a 13 miglia dall'isola di Lampedusa (Ag), al confine con le acque territoriali italiane. A complicare tutto è il maltempo: la Protezione civile regionale aveva, già ieri, diramato un'allerta "gialla" anche per tutto l'Agrigentino.