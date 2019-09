Migranti: nave Eleonore entra nel porto di Pozzallo

POZZALLO (RAGUSA) - La nave Eleonore della Ong Mission Lifeline con oltre 100 migranti a bordo è entrata nel porto di Pozzallo dopo avere dichiarato lo stato di emergenza a bordo, forzando il divieto imposto dalle autorità italiane. La Guardia di finanza ha disposto il sequestro amministrativo cautelare della nave. I militari delle Fiamme Gialle a bordo della nave, informa il Viminale, hanno notificato al comandante il decreto di sequestro e contestato il divieto di ingresso in acque territoriali. "Il tono è molto calmo e amichevole", fanno sapere dalla Eleonore. La stessa cosa accadde lo scorso 9 maggio a Lampedusa, quando la capitana Carola Rackete, alla guida della Sea Watch 3, forzò il divieto e portò la nave sull'isola. A pronunciarsi sul decreto di sequestro - per un'eventuale convalida o meno - sarà ora la procura di Ragusa, competente su Pozzallo. Una volta a terra, al comandante e all'armatore potrebbe essere contestato, come atto dovuto, il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.