Malta: parroco accusato furto arte in chiesa da 100mila euro A Sant'Agostino a La Valletta

(ANSAmed) - LA VALLETTA, 19 SET - Un prete maltese, parroco della storica Chiesa di Sant'Agostino alla Valletta, è stato arrestato perché sospettato di essere coinvolto in un furto di opere d'arte nella sua stessa chiesa avvenuto l'8 febbraio scorso, quando sparirono pitture, sculture ed oggetti sacri in argento per un valore complessivo attorno ai 100 mila euro. Secondo fonti di polizia citate dal Times of Malta e dal sito della tv pubblica TVM, il prete Deo Debono, al termine di un lungo interrogatorio, avrebbe ammesso le sue responsabilità e sarebbe stato rilasciato su cauzione. L'incriminazione formale è attesa già per domani. L'arcivescovo di Malta, Charles Scicluna, nel frattempo ha però già disposto la sospensione immediata del sacerdote dall'esercizio delle funzioni in pubblico e la sua rimozione dal ruolo di parroco. (ANSAmed).