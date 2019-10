Migranti:6775 minori soli in Italia, 'problema rilevante'

Il ministero del Lavoro italiano ha riferito che sono 6.775 i minori stranieri non accompagnati censiti in Italia, di cui gli irreperibili sono 4.788 al 31 di agosto.



E' "un problema estremamente rilevante", ha detto il viceministro dell'Interno Vito Crimi, rispondendo al question time in commissione Affari costituzionali della Camera.



Finora nel 2019 sono stati 1.011 i minori soli sbarcati ed il ministero dell'Interno, spiega Crimi, ha avviato iniziative "volte a rendere sempre più adeguato il sistema della loro accoglienza", come l'organizzazione di corsi di formazione del personale dei centri di accoglienza, per sensibilizzarli "sull'importanza di attivare tempestivamente le misure a tutela dei minori soli".