Tunisia-Libia:valico Ras Jedir ancora chiuso su lato libico

(ANSAmed) - TUNISI, 25 OTT - E' chiuso al traffico di auto e persone e merci da mercoledì scorso il valico terrestre Tunisia-Libia di Ras Jedir, sul lato libico. "Solo i viaggiatori che rientrano nei loro paesi di origine possono passare, mentre il transito e la circolazione delle merci non sono consentiti" ha detto una fonte della sicurezza tunisina all'agenzia di stampa Tap, aggiungendo che negli ultimi due giorni diversi cittadini libici sono arrivati al valico per fuggire dal peggioramento della situazione della sicurezza in Libia. Il direttore libico del valico di frontiera di Ras Jedir, Salim Al Akak, ha dichiarato che il passaggio è stato chiuso dal lato libico su indicazione del ministero dell'Interno di Tripoli.



"L'amministrazione della frontiera sta adottando alcune nuove disposizioni per garantire l'agevolazione delle operazioni e il passaggio dei passeggeri nel prossimo futuro", ha detto Akak al canale Libia Al Ahrar tv, in una telefonata. Il mese scorso molti cittadini si sono lamentati lamentati per problemi al sistema di controllo dei passaporti e le lunghe code formatesi al confine di Ras Jedir con la Tunisia. Rimane operativo l'altro valico di Dehiba-Wazen. (ANSAmed)