Gaza: media, negoziati indiretti con Israele su lunga tregua

TEL AVIV - Hamas e Israele, dopo i recenti scontri, hanno riavviato in questi giorni negoziati indiretti per una tregua a lunga durata. Lo riferisce il quotidiano libanese Al-Akhbar secondo cui l'intesa prevede anche il tema dei prigionieri israeliani detenuti da tempo nella Striscia. Secondo il giornale - rilanciato dai media israeliani - nel pacchetto che porterebbe alla lunga tregua Hamas ci sono la costruzione, finanziata dalla Turchia, di un impianto di desalinizzazione e di un altro ospedale con somme Usa. Oltre a questo, anche l'installazione di una nuova centrale che aumenti il rifornimento elettrico della Striscia. A Gaza sono trattenuti ancora i resti di due soldati israeliani, Oron Shaul e Hadar Goldin, morti durante la guerra del 2014 ma anche due civili israeliani, sconfinati per sbaglio nell'enclave palestinese.

Secondo fonti israeliane, alle trattative indirette tra le parti partecipa anche l'inviato dell'Onu in Medio Oriente, Nickolay Mladenov. Oggi, per la terza settimana consecutiva, è stata cancellata a Gaza la 'Marcia del Ritorno' - sostenuta da Hamas - in programma lungo la barriera difensiva di Israele con la Striscia.