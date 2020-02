Libano: media,3 soldati uccisi in sparatoria a confine Siria Erano alla ricerca di criminali

(ANSAmed) - BEIRUT, 10 FEB - Tre soldati libanesi sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti in uno scontro a fuoco avvenuto nelle ultime 24 ore nel nord-est del paese al confine con la Siria mentre erano in corso ricerche di criminali comuni in una zona tradizionalmente luogo di rifugio di contrabbandieri e ladri di auto. Media libanesi riferiscono che i tre militari sono stati uccisi nella provincia di Hermel, nell'alta valle della Bekaa. Si tratta di tre membri del reparto intelligence dell'esercito. Erano alla ricerca degli autori di furto di auto che trovano riparo in una zona frontaliera difficile da controllare da parte della polizia e dell'esercito. (ANSAmed).