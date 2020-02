Siria: Sana, verso conquista ultimo tratto strada per Aleppo E' rimasta chiusa per circa otto anni

(ANSAmed) - BEIRUT, 10 FEB - L'agenzia governativa siriana Sana riferisce stamani che l'esercito di Damasco è avanzato nelle ultime ore lungo l'autostrada Hama-Aleppo nel nord del paese e che è a un passo dal conquistare l'ultimo tratto di strada strategica, chiusa a causa del conflitto da circa otto anni. In queste ore, riferiscono media siriani, si combatte con intensità proprio a ridosso delle località che sorgono a sud-ovest di Aleppo lungo il tratto che da Saraqeb, nella regione confinante di Idlib, porta alla periferia della metropoli siriana del nord. Saraqeb era stata conquistata dai governativi nei giorni scorsi dopo una battaglia cominciata a dicembre per riprendere il controllo anche di Maarrat an Numan, altra località chiave lungo l'autostrada Hama-Aleppo. (ANSAmed).