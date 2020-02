Arrestato in Egitto: avvocato, è distrutto psicologicamente Patrick è in cella in un Commissariato di Mansoura con criminali



(ANSAmed) - IL CAIRO, 11 FEB - "Patrick si trova al momento in una camera di sicurezza del commissariato di polizia Mansoura-2 assieme a criminali. E' psicologicamente distrutto, è arrabbiato": lo ha riferito Hoda Nasrallah, una degli avvocati che segue il caso di Patrick George Zaky dello studente egiziano dell'ateneo di Bologna arrestato venerdì al Cairo. Patrick ha parlato delle torture subite agli inquirenti, ha riferito ancora la legale dell'organizzazione on-governativa "Eipr" (Egyptian initiative for personal rights), contattata dall'ANSA.



