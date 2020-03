Coronavirus: 40 nuovi casi in un giorno, picco in Egitto

ROMA - In Egitto si è registrato il picco del numero di contagi giornalieri di coronavirus. Lo riferisce la Bbc. Il ministro della salute, ieri sera, ha parlato di 40 nuovi contagi e 2 nuovi morti in 24 ore. La prima vittima è un 50enne egiziano entrato in contatto con una donna infetta, morta a sua volta la settimana scorsa. La seconda vittima è un 72enne tedesco, deceduto in ospedale a Luxor. La scorsa settimana decine di turisti erano stati messi in quarantena su una nave da crociera, sempre a Luxor, dopo che alcuni erano risultati positivi ai test. In Egitto al momento si contano almeno 166 casi di coronavirus e 4 morti.





Coronavirus: 60 casi in Algeria, 5 i morti

TUNISI - Nuovo decesso in Algeria per coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Sanità di Algeri in un comunicato precisando che si tratta di un uomo sulla cinquantina della regione di Blida già affetto da una malattia cronica. Sono 60 i casi confermati di coronavirus in Algeria, con oltre 10 province interessate dal contagio.

L'Algeria interromperà dal 19 marzo tutti i collegamenti aerei e marittimi con l'Europa per limitare la diffusione del coronavirus. Intanto anche moschee ed istituzioni religiose sono state chiuse dalle autorità per precauzione.