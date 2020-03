Coronavirus: 60 casi in Algeria, 5 i morti

(ANSAmed) - TUNISI, 17 MAR - Nuovo decesso in Algeria per coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Sanità di Algeri in un comunicato precisando che si tratta di un uomo sulla cinquantina della regione di Blida già affetto da una malattia cronica. Sono 60 i casi confermati di coronavirus in Algeria, con oltre 10 province interessate dal contagio.



L'Algeria interromperà dal 19 marzo tutti i collegamenti aerei e marittimi con l'Europa per limitare la diffusione del coronavirus. Intanto anche moschee ed istituzioni religiose sono state chiuse dalle autorità per precauzione.(ANSAmed).