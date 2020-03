Siria: 'Idlib, un milione e mezzo bambini senza scuola'

BEIRUT - Un milione e mezzo di bambini siriani rischiano di rimanere senza una educazione scolastica nella martoriata regione nord-occidentale di Idlib. E' l'allarme lanciato oggi da Save The Children, organizzazione internazionale che si occupa dell'infanzia e che opera, con partner locali, a Idlib e dintorni.



La zona è stata coinvolta da dicembre a oggi dall'offensiva militare russa e governativa contro gruppi armati cooptati dalla Turchia. L'Onu ha documentato lo sfollamento in tre mesi di un milione di civili, 600mila dei quali sono bambini e 200mila donne. Negli stessi tre mesi, come riporta oggi Save The Children, a causa dei bombardamenti e degli attacchi sono state danneggiate o abbandonate 217 scuole, col ritmo di due scuole al giorno. Secondo l'organizzazione internazionale, oltre la metà delle scuole di Idlib - 570 su 1.062 - sono danneggiate, distrutte o in aree troppo pericolose perché possano essere accessibili ai bambini. Inoltre, nei primi due mesi del 2020 almeno 30 bambini sono stati uccisi e oltre 550mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case.