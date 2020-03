Coronavirus: Grecia, troppi in fuga verso isole, scatta stop

ROMA - Da sabato, solo i residenti permanenti potranno viaggiare verso le isole greche, in questi giorni meta di molti - greci ed europei, anche italiani - che cercano riparo dall'epidemia di coronavirus, con il rischio di portare il contagio in luoghi dove non ci sono strutture sanitarie adeguate alla situazione. Lo ha annunciato il ministro delle politiche marittime, Yiannis PLakiotakis, citato dai media locali.



Nei giorni scorsi, diversi amministratori locali isolani si erano lamentati dell'arrivo in nave di viaggiatori europei, proprietari di seconde case, su isole anche piccolissime. Sarà possibile, per chi lo desidera, lasciare le isole. Il traffico merci sarà garantito, ma solo nella misura necessaria ai residenti permanenti, ha spiegato Plakiotakis.



Ieri lo stesso premier Kyriakos Mitsotakis aveva commentato questo fenomeno, ricordando che "il virus non ha confini. Più piccola è l'isola dove si ritiene di essere protetti, più difficile, se non impossibile, sarà curare queste persone se si ammalano".