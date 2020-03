Italia quinto Paese in Ue per prime richieste asilo nel 2019 Eurostat, ma c'è stato un netto calo, -34% rispetto al 2018

(ANSAmed) - BRUXELLES, 20 MAR - L'Italia è il quinto Paese in Ue per prime richieste d'asilo nel 2019, ma registra un netto calo del 34% rispetto all'anno precedente. In proporzione alla popolazione, le richieste d'asilo in Italia sono state 580 per milione di abitanti. A chiedere protezione internazionale sono stati soprattutto cittadini da Pakistan, Salvador e Perù. Sono i dati di Eurostat. Nell'Ue, nel 2019 sono state 612.700 le prime richieste di asilo: un dato in crescita del 12% rispetto al 2018 (549.000), ma dimezzato rispetto al picco del 2015, quando erano state registrate 1.216.900 prime richieste d'asilo. A chiedere la protezione internazionale sono stati soprattutto siriani, afghani e venezuelani. Con 142.400 candidature (il 23% del totale), la Germania è il primo Paese per richieste, seguito da Francia (119.900 o 20%), Spagna (115.200 o 19%), Grecia (74.900 o 12%) e Italia (35.000 o 6%).



Oltre all'Italia, i cali più marcati rispetto all'anno precedente sono stati osservati anche in Germania (-12%) e in Austria (-7%). Gli aumenti più forti rispetto al 2018 si sono visti invece in Spagna (+118%), Cipro (+67%), Svezia (+28%), Belgio (+27%), Grecia (+15%), Paesi Bassi (+10%) e Francia (+8%). In proporzione alla popolazione, il numero più alto di prime richieste è stato registrato a Cipro (14.495 per milione di abitanti), Malta (8.108), Grecia (6.985) e Lussemburgo (3.585). Al contrario, le proporzioni più basse sono state osservate in Slovacchia (39 richiedenti per milione di abitanti), Ungheria (48), Polonia (73), Estonia (76) e Lettonia (93).(ANSAmed).