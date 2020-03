Coronavirus: due voli per rimpatrio italiani dalla Turchia Partiranno domani da Istanbul per Roma e Milano

(ANSAmed) - ISTANBUL, 23 MAR - Due voli speciali da Istanbul partiranno domani per Roma e Milano per permettere il rientro dei cittadini italiani residenti in Turchia o temporaneamente presenti in Turchia. I voli saranno effettuati dalla Turkish Airlines, d'intesa con le autorità italiane e turche, e verranno operati dal nuovo Grande Aeroporto di Istanbul con partenza alle 16:20 locali per Milano e alle 18:15 locali per Roma. Gli italiani rimpatriati verranno sottoposti alle misure di quarantena prevista per gli arrivi dall'estero. Per poter usufruire di questa opportunità, che prevede il pagamento della tariffa per il biglietto di sola andata, gli interessati dovranno registrarsi entro le 17 locali di oggi presso il Consolato Generale d'Italia a Istanbul, scrivendo una mail all'indirizzo: emergenza.istanbul@esteri.it. Ulteriori indicazioni sono presenti sul sito della nostra rappresentanza diplomatica.(ANSAmed).