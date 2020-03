Coronavirus: Turchia chiude università per tutto il semestre Dopo lo stop alle scuole, faranno solo didattica a distanza

(ANSAmed) - ISTANBUL, 26 MAR - Le università resteranno chiuse al pubblico in Turchia per il semestre primaverile e le lezioni proseguiranno solo a distanza. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio per l'istruzione superiore (Yok), Yekta Sarac, nell'ambito delle misure di prevenzione della diffusione del coronavirus. Ieri era stato annunciato il prolungamento della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado almeno fino al 30 aprile. Gli istituti turchi continueranno a funzionare a loro volta con la didattica a distanza.(ANSAmed).