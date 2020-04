Coronavirus: Siria, Oms ha inviato 5mila test nel nord-ovest E ha allestito tre ospedali a Idlib e dintorni

(ANSAmed) - BEIRUT, 6 APR - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha inviato nel nord-ovest della Siria, territorio fuori dal controllo del governo centrale di Damasco e sotto influenza turca, componenti per circa 5mila tamponi per identificare pazienti affetti dal Covid-19. Lo riferisce in un comunicato la stessa agenzia dell'Onu. Inoltre, collaborando con organizzazione mediche siriane dei distretti nord-occidentali di Idlib e Aleppo, l'Oms ha allestito per l'emergenza coronavirus tre ospedali a Idlib città, Salqin e Daret Izza, per un totale di 210 posti letto. Attualmente, secondo l'Oms, non si registrano casi positivi al Covid-19 nelle zone di Aleppo e Idlib fuori dal controllo di Damasco.(ANSAmed).