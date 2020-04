Coronavirus: Francia, casi sospetti su portaerei De Gaulle Una quarantina di marinai con 'sintomi' sulla nave nucleare

(ANSAmed) - PARIGI, 8 APR - Una quarantina di marinai della portaerei nucleare francese Charles de Gaulle sono affetti da "sintomi compatibili" con il Coronavirus e sono sotto "osservazione medica speciale": lo ha annunciato oggi a Parigi il Ministero delle Forze armate. "Da oggi - si legge in un comunicato - una squadra attrezzata con strumenti di screening sarà imbarcata sulla portaerei per indagare sui casi emersi e impedire la propagazione del virus a bordo della nave".



La Charles de Gaulle si trova attualmente nell'Atlantico e sta facendo rotta verso il Mediterraneo per un attracco che - secondo i programmi - era previsto a Tolone il 23 aprile.



(ANSAmed).