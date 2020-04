Coronavirus: Tunisia,annullato pellegrinaggio ebraico Ghriba Chiusa anche la sinagoga

(ANSAmed) - TUNISI, 22 APR - L'annuale pellegrinaggio degli ebrei all'antica sinagoga di Ghriba, nell'isola di Djerba in Tunisia, in programma dal 7 al 13 maggio, è stato annullato a causa della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato Perez Trabelsi, responsabile del comitato organizzatore dell'evento che solitamente raccoglie migliaia di pellegrini da tutto il mondo. E' la seconda volta nella storia che l'evento viene cancellato: la prima fu nel 2011, in piena fase post-rivoluzione, quando vennero annullati tutti i festeggiamenti legati al pellegrinaggio anche se la sinagoga rimase aperta. Quest'anno invece la sinagoga di Ghriba, la più antica in Africa, è stata chiusa dall'inizio della diffusione del virus in Tunisia, dove sono stati registrati ufficialmente finora 901 casi e 38 decessi per la malattia. "Riapriremo la sinagoga solo quando sarà passato il pericolo del virus", e contemporaneamente alla riapertura di moschee e altri luoghi di culto in Tunisia, ha detto Trabelsi. Per limitare la diffusione del coronavirus, il ministero degli affari religiosi ha sospeso la preghiera collettiva e chiuso le moschee in tutto il Paese. Durante il mese sacro del Ramadan, la pratica collettiva della preghiera musulmana di Tarawih, che di solito riunisce molti fedeli la sera, e quella dell'Eid El Fitr sono state sospese e i musulmani dovranno pregare da casa.(ANSAmed).