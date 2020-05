Sindaca Parigi vuole mascherina obbligatoria anche in strada

(ANSAmed) - PARIGI, 12 MAG - La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, chiede che l'uso della mascherina venga resa obbligatoria in tutti i parchi e giardini che intende riaprire alle "passeggiate" ma anche in tutte le strade della capitale.



"Tenuto conto dei bisogni dei parigini, perché Parigi è una città molto densa, rinnovo la mia richiesta di aprire alle passeggiate i parchi e i giardini con uso obbligatorio della mascherina, il che dovrebbe essere il caso anche in tutte le strade della nostra città", ha scritto la sindaca su Twitter.



Dall'inizio del confinamento, il 17 marzo scorso, l'uso della mascherina è obbligatorio nei trasporti pubblici, ma viene soltanto raccomandato per il resto dei luoghi pubblici. La Francia è entrata ieri nella fase 2 della lotta al coronavirus.



(ANSAmed)