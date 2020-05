Cipro espellerà 17 persone sospettate legami Isis o al Qaida Identificate tra centinaia migranti entrati nell'isola

(ANSAmed) - NICOSIA, 26 MAG - Cipro espellerà 17 migranti sospettati di appartenere a gruppi estremisti dello Stato islamico e di Al Qaeda o coinvolti in atti di terrorismo, ha affermato il ministro degli interni cipriota Nicos Nouris.



Tra le centinaia di migranti irregolari che sono entrati nell'isola, ha detto Nouris, 17 persone sono "sospettate di essere coinvolte in organizzazioni terroristiche" dopo che i loro nomi sono stati sottoposti a controlli incrociati con Interpol ed Europol. Il ministro ha precisato che si tratta di persone attualmente detenute in una struttura di detenzione per migranti a Menoyia, vicino alla città costiera meridionale di Larnaca.



"Sono detenuti lì. A causa del coronavirus al momento non abbiamo la possibilità di espellerli. Tutte le procedure per la loro espulsione sono in fase di realizzazione", ha detto Nouris.



Cipro ha imposto un divieto sui voli passeggeri regolari dal 21 marzo, che deve essere revocato una volta che gli aeroporti dovrebbero poter riaprire il 9 giugno. Il ministro non ha precisato le nazionalità dei presunti terroristi o dove saranno deportati.



Cipro ha dichiarato di aver ricevuto circa 3.000 richiedenti asilo dall'inizio dell'anno, la maggior parte dei quali sono arrivati prima dell'entrata in vigore della quarantena a metà marzo.(ANSAmed). DP/ TAP AS01