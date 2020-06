Libia: Anadolu, Sarraj conquista roccaforte Haftar Le forze del governo riconosciuto dall'Onu entrano a Tarhuna

(ANSAmed) - ISTANBUL, 5 GIU - Le forze del governo di accordo nazionale libico riconosciuto dall'Onu e guidato da Fayez al-Sarraj hanno conquistato Tarhuna, roccaforte strategica del generale Khalifa Haftar, circa 80 km a sud-est di Tripoli. Lo riporta l'agenzia statale turca Anadolu, citando un portavoce dell'operazione militare Vulcano di Rabbia. (ANSA).Le nostre forze stanno perlustrando la città e non c'è alcuna resistenza da parte delle milizie di Haftar dopo il loro ritiro" avvenuto nelle scorse ore, ha dichiarato Mustafa al-Majei all'agenzia di Ankara. "Dopo aver pattugliato Tarhuna, attiveremo la direzione della sicurezza nazionale in città, insieme ad altri servizi di sicurezza" e "in coordinamento con il ministero dell'Interno", ha aggiunto il portavoce di Tripoli. "Dopo Tarhuna - ha aggiunto al-Majei - i nostri obiettivi ora sono Sirte, al-Jufra e i pozzi petroliferi nel sud".



Ieri, mentre Sarraj era ad Ankara per incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, le forze governative hanno annunciato di aver preso il controllo di "tutti i confini amministrativi della capitale" libica. (ANSAmed).