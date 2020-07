Migranti: chiesta evacuazione medica per 44 su Ocean Viking 180 a bordo. Ong, 'uomo ha tentato suicidio, serve porto subito'

(ANSAmed) - ROMA, 3 LUG - L'equipaggio della Ocean Viking ha chiesto alle autorità italiane e maltesi l'evacuazione medica immediata per 44 dei 180 migranti attualmente a bordo della nave. Le persone, scrive su twitter Sos Mediterranee, "sono in stato di disagio mentale acuto e minacciano atti autolesionistici e violenti, esprimendo intenti suicidiari".



Sulla nave "la situazione è estremamente tesa", afferma in un altro tweet Sos Mediterranee sottolineando che un migrante questa mattina ha tentato il suicidio. "La sicurezza di sopravvissuti ed equipaggio è minacciata - prosegue la Ong - serve un porto sicuro subito". (ANSAmed).