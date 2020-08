Migranti: nave quarantena attracca, via all'imbarco di 250 Dall'hotspot di Imbriacola

(ANSAmed) - ROMA, 19 AGO - AGRIGENTO, 19 AGO - La nave-quarantena "Aurelia", dopo vari tentativi, è riuscita ad attraccare a Lampedusa. E' iniziato l'imbarco dei 250 migranti ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola. Verranno imbarcati anche una quindicina di extracomunitari risultati positivi al Coronavirus. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il dipartimento delle Libertà civili e l'Immigrazione del ministero, è intanto al lavoro per trovare dei posti disponibili - nelle varie strutture dislocate sul territorio nazionale - e dunque pianificare nuovi trasferimenti per alleggerire le presenze dei migranti. Per il pomeriggio è previsto l'arrivo della nave di linea "Lampedusa" che - temporaneamente - prenderà il posto del "Sansovino". Se verranno trovati posti disponibili nelle varie strutture, è probabile che si avvii il trasferimento di un gruppo di migranti. (ANSAmed).