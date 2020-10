Tunisia: media, accordo governo- manifestanti El Kamour Dopo tre anni, protestavano per chiedere sviluppo e occupazione

(ANSAmed) - TUNISI, 27 OTT - Dopo oltre tre anni di disaccordi e tensioni, sarebbe stato raggiunto un accordo tra una delegazione governativa e il coordinamento dei manifestanti del sit in a 'El Kamour', nel governatorato di Tataouine, nel sud tunisino, dopo il dialogo tra il governo e le parti sociali.



Lo ha annunciato, in un comunicato, lo stesso governatore di Tataouine Ciò pone fine a più di tre anni di tensioni nei siti di produzione petrolifera del sud del Paese. I manifestanti, che protestavano contro la mancata implementazione dell'accordo tra i sindacati e il governo a favore dell'occupazione nella regione, firmato nel 2017 e che prevedeva migliaia di assunzioni e lo sviluppo della regione, dal 16 luglio scorso infatti hanno chiuso per protesta la valvola per la distribuzione locale del petrolio. I punti salienti dell'accordo riguardano in particolare i posti di lavoro nell'azienda ambientale locale, ma anche i budget annuali dedicati allo sviluppo della regione di Tataouine. Il governo si è inoltre impegnato a non perseguire i giovani manifestanti che però dovranno sospendere qualsiasi forma di blocco dei siti petroliferi. L'accordo arriva dopo una lunga trattativa durata tre anni e caratterizzata da molte sospensioni dei negoziati. (ANSAmed).