Ong: migranti da Tunisia in aumento del 180% ad ottobre Secondo Ong enfasi da parte di governo nei controlli

(ANSAmed) - TUNISI, 11 NOV - Secondo il rapporto pubblicato oggi dall'Osservatorio sociale del Forum Tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), il numero di migranti privi di documenti che hanno raggiunto l'Italia nel mese di ottobre è aumentato del 180%, passando dai 381 di ottobre del 2019 a 1.328 di ottobre 2020. Secondo la stessa fonte, anche le traversate intercettate dalle autorità sono passate dalle 14 di ottobre 2018 e le 47 di ottobre 2019 alle 157 di ottobre 2020. Il rapporto giustificato questo aumento con l'aggravarsi delle crisi economiche, sociali e politiche. Oltre 11.212 migranti privi di documenti hanno raggiunto le coste italiane in 10 mesi (dal 1 gennaio al 31 ottobre 2020), 1.291 dei quali minori non accompagnati, oltre a 11.900 migranti arrestati dalle autorità tunisine in 999 operazioni di emigrazione intercettate. Sebbene in gran parte uomini (9.240), la presenza di donne è comunque da considerare (308), anche se la maggior parte di essere emigra per ragioni familiari o insieme alla famiglia. Pertanto, l'istituzione del matrimonio, gli obblighi che esso impone e le circostanze ad esso legate contribuiscono all'emergere del progetto migratorio tra le donne che partecipano ai viaggi migratori, afferma il rapporto. La macro area urbana della Grande Tunisi è ancora in testa in termini di numero di operazioni di migrazione sventate, principalmente dai porti di Rades e Goulette. "L'insistenza dei migranti nell'usare questi punti di partenza e l'elevato numero di operazioni sventate dimostrano che alcuni riescono comunque a farcela nonostante le smentite del governo e l'enfasi sull'impossibilità di superare i controlli rigorosi", si legge ancora nel rapporto. Secondo la stessa fonte, il 73% dei migranti privi di documenti sono tunisini, il 27% di nazionalità diverse. In effetti, 3.000 migranti privi di documenti non tunisini hanno lasciato la Tunisia illegalmente quest'anno, secondo lo studio. (ANSAmed).