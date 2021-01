Migranti: Serbia, arrestati cinque tassisti Favorivano passaggio illegale profughi in Ungheria

(ANSAmed) - BELGRADO, 12 GEN - In Serbia cinque tassisti di Subotica e Sombor, nel nord del Paese, sono stati arrestati con l'accusa di traffico di esseri umani per aver trasportato in cambio di denaro migranti illegali favorendo il loro passaggio in Ungheria. Alcuni degli arrestati, riferiscono i media, sono stati sorpresi a ridosso della frontiera con migranti all'interno delle loro auto. (ANSAmed).