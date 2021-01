Migranti: Grecia, naufragio a Lesbos, un morto, 3 dispersi Finora tratto in salvo 24 persone

(ANSAmed) - ROMA, 19 GEN - Un uomo è annegato ed altri tre sono dispersi dopo che un'imbarcazione con a bordo un numero imprecisato di migranti ha fatto naufragio nei pressi della costa meridionale dell'isola di Lesbos in Grecia. Lo scrive il quotidiano Kathimerini.



La Guardia costiera greca ha finora tratto in salvo 24 persone. Secondo quanto hanno raccontato, alcune persone sono saltate in acqua prima che questa raggiungesse la costa, in quel tratto rocciosa. (ANSAmed).