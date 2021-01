Sisma Croazia: nuova scossa 3.4 a Petrinja Terra trema anche in Serbia. Scossa 3.3 a Kragujevac

(ANSAmed) - BELGRADO, 25 GEN - In Croazia prosegue lo sciame sismico nella zona a sud di Zagabria colpita il 29 dicembre scorso dal violento terremoto di magnitudo 6.4. Un'ultima scossa valutata 3.4 si è registrata la notte scorsa nei dintorni di Petrinja, la cittadina semidistrutta dal sisma di fine dicembre.



L'epicentro della scossa, registratasi all'1.37 (stessa ora italiana) è stato localizzato a 6 km a sudovest di Petrinja. In tutta la zona colpita, riferiscono i media regionali, prosegue il flusso di aiuti e il ripristino dei servizi essenziali.



Poco prima di mezzogiorno una scossa di magnitudo 3.3 si è registrata anche in Serbia nella regione di Kragujevac (centro).



Non sono giunte notizie di eventuali danni. (ANSAmed).