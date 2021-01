Quasi pronto Al Qana,nuovo parco divertimenti di Abu Dhabi Acquario, cinema, wellness, porto, su un'area di 2,4 chilometri

(ANSAmed) - NAPOLI, 26 GEN - E' quasi pronto il nuovo parco di intrattenimento di Abhu Dhabi, l'Al Qana, che su un'area di 2,4 chilometri metterà a disposizione dei visitatori un'ampia gamma di divertimenti. La costruzione, informa Al Barakah International Investment, la società che lo sta allestendo, è al 90% e, nonostante il momento difficile, il completamento del progetto è in linea con i tempi stabilite.



Affacciato sul mare della city, Al Qana offrirà The National Aquarium, il più grande acquario del Medio Oriente, The Bridge Wellness e Lifestyle Hub, Cinemacity Al Qana, Pixel (area E-Sports e gaming) e i visitatori potranno trascorrere una giornata speciale con infinite opzioni di ristorazione e relax.



Commentando i progressi riguardanti Al Qana e la situazione del mercato, Fouad Mashal, CEO di Al Barakah International Investment, ha dichiarato: "Al Qana è la nostra ultima proposta turistica e promette un'esperienza davvero unica, rappresentando un 'must have' per l'industria del turismo e dell'entertainment negli Emirati Arabi Uniti. Con il superamento delle restrizioni dovute alla pandemia, il turismo sta andando verso una graduale ripresa e Al Qana sarà pronta ad accogliere i visitatori nel 2021. Il progetto è pressoché terminato e sarà inaugurato durante un anno importante, nel quale gli Emirati Arabi Uniti celebreranno il 50° anniversario. La nostra priorità è di adattarci alle nuove norme per garantire la sicurezza ai visitatori. Il nostro team sta lavorando a nuovi protocolli e procedure insieme alle autorità competenti, per assicurare che le linee guida vengano applicate rigorosamente".



Il team di Al Qana ha lavorato 24 ore su 24 per consegnare in tempo alla capitale degli Emirati Arabi Uniti questo progetto ambizioso. The National Aquarium è completo al 95%, la struttura di Al Qana Cinema è completa all'85%, i gestori dei punti vendita Food & Beverage si preparano all'assegnazione delle proprie unità, l'85% dei lavori di costruzione del polo The Bridge Wellness è stato completato e anche l'area portuale Marina è pronta. (ANSAmed).