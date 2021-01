Siria: Ong, attentato a confine con Turchia, vittime Da settimane sempre più attacchi in zone controllate da Ankara

(ANSAmed) - BEIRUT, 26 GEN - Almeno 3 persone sono state uccise e altre 7 sono state ferite in un attentato dinamitardo nel nord della Siria al confine con la Turchia. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui una bomba è esplosa in un mercato ortofrutticolo a Tall Abyad, cittadina siriana frontaliera controllata dalle forze militari turche.



Nelle ultime settimane si sono intensificati gli attentati dinamitardi nel nord della Siria nelle regioni controllate direttamente o indirettamente dalla Turchia e confinanti con le zone in mano alle forze curdo-siriane.(ANSAmed).