Spagna: record storico di decessi nel primo semestre 2020 Minimo storico per matrimoni e nascite

(ANSAmed) - ROMA, 26 GEN - Nei primi sei mesi del 2020 in Spagna si è registrato il massimo storico dei decessi a partire dal 1941. Lo riporta El Pais. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica spagnolo, nella prima metà dell'anno a causa del Covid i decessi sono stati 262.373 pari al 19,6 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019.



Minimo storico invece per quanto riguarda i matrimoni, 28.327, con un calo del 60,8 per cento. L'impatto del Covid non si riflette invece sulle nascite, perché i bambini nati fra gennaio e giugno sono stati concepiti prima della pandemia. Il trend è comunque in calo con 168.047 neonati, minimo storico. E contribuisce a un altro record negativo dal 1941: il saldo tra nascite e morti raggiunge -94.326 contro il -43.921 del primo semestre 2019.(ANSAmed).