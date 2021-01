Covid: Israele chiude confini con Giordania ed Egitto Governo verso proroga lockdown e blocco aeroporto Ben Gurion

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GEN - Dopo aver bloccato i propri cieli, Israele ha deciso di chiudere a partire da domani mattina alle 6 (ora locale) e fino a domenica alle 24 i confini con l'Egitto e la Giordania che erano rimasti aperti. La mossa è stata stabilita dal ministro dell'Interno Aryeh Deri per impedire alle varianti del virus di entrare nel paese.



Il confine del Ponte di Allenby con la Giordania sarà aperto solo per i palestinesi della Cisgiordania. Con tutta probabilità - come annunciato dal premier Benyamin Netanyahu - domani il governo deciderà il prolungamento del lockdown, che scade domenica 31, e il conseguente blocco ai voli in arrivo e in partenza dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.(ANSAmed).