Al via in Turchia le vaccinazioni per gli insegnanti Lunedì ritorno in classe, Paese sarà diviso in 4 aree di rischio



successiva (ANSAmed) - ISTANBUL, 24 FEB - Sono iniziate stamani in Turchia le vaccinazioni contro il Covid-19 per gli insegnanti, in vista di un progressivo ritorno in classe di massa da lunedì prossimo.



Il primo ad aver ricevuto la somministrazione è stato il ministro dell'Educazione, Ziya Selcuk. In 40 giorni, oltre 7,6 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose del siero dell'azienda farmaceutica cinese SinoVac, mentre 1,2 milioni di queste hanno avuto anche il richiamo. Intanto, sempre da lunedì è previsto un progressivo allentamento delle restrizioni agli spostamenti e delle chiusure, sulla base della diffusione della pandemia nelle singole province.



Secondo lo schema delineato dagli esperti di Ankara, il Paese verrà diviso in 4 aree di rischio sulla base di diversi fattori, in particolare il numero di casi per 100 mila abitanti, con soglie individuate in 10, 35, 100 e più di 100 contagi.



Dall'inizio della pandemia, la Turchia ha registrato oltre 2,6 milioni di casi e 28.213 vittime. (ANSAmed).





