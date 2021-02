Siria: attacco aereo Usa contro gruppo filo Iran E' il primo dell'era Biden. Dopo missili contro militari in Iraq

(ANSAmed) - WASHINGTON, FEB 25 - Gli Usa hanno compiuto un attacco aereo, il primo da quando si è insediato Joe Biden, contro una struttura legata ad una milizia filo iraniana in Siria, dopo tre separati attacchi missilistici contro le forze americane in Iraq. Lo riferiscono i media Usa, citando fonti del Pentagono. Lo strike, ordinato dal presidente, era volto a danneggiare la capacità della milizia di condurre altri attacchi in futuro.



Non è ancora chiaro quali danni siano stati inferti e se ci siano vittime. Il blitz appare comunque una risposta ai recenti attacchi contro le forze Usa in Iraq, iniziati il 15 febbraio e proseguiti nei giorni scorsi, e attribuiti a milizie alleate a Teheran. Ma la mossa sembra essere circoscritta, per ridurre il rischio di una escalation.



Inoltre la decisione di effettuare lo strike in Siria e non in Iraq concede al governo di Baghdad un po' di respiro mentre conduce le indagini sugli attacchi che hanno ferito soldati americani. (ANSAmed).