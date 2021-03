Migranti: decine fermati a frontiere Balcani nascosti su tir Altri in marcia a piedi. Diretti in Germania e Francia

(ANSAmed) - BELGRADO, 3 MAR - La polizia di frontiera romena ha intercettato e bloccato nelle ultime ore al confine con l'Ungheria 36 migranti irregolari, alcuni nascosti su tir, altri intenzionati a passare illegalmente la frontiera a piedi.



Fra loro anche alcuni minori.



Otto migranti sono stati rinvenuti su due camion provenienti da Romania e Turchia e diretti in Germania e Francia. Gli altri 28 sono stati fermati a poche centinaia di metri dalla linea di confine. I migranti erano in prevalenza afghani, siriani, eritrei, iracheni, iraniani di età fra 11 e 37 anni.



Altri quattro migranti irregolari, anch'essi nascosti su un camion macedone diretto in Germania, sono stati rinvenuti la notte scorsa nel corso dei controlli doganali al valico di Horgos, alla frontiera fra Serbia e Ungheria.(ANSAmed).