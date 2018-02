Giordania: Ue lancia progetto 'Rise Talent Competition'

AMMAN - Da Amman a Irbid, Rise Talent Competition, il progetto lanciato dall'Unione europea in Giordania porta in strada i giovani artisti del Regno.

Obiettivo, fare emergere i talenti nascosti portandoli a uscire dalle proprie case e girare per le strade.

In un messaggio aperto alla comunità locale, l'ambasciatore Ue in Giordania, Andrea Matteo Fontana, ha fatto sapere che l'iniziativa (che andrà avanti per tutto il mese di febbraio) si rivolge a tutti coloro i quali amano cantare, suonare o dipingere. Per potere partecipare, basterà 'postare' sui social network i propri video. A giudicare le performance sarà il pubblico.

I giovani talenti scelti sulla base del numero di voti ricevuti - commenti e condivisioni - dagli utenti, saranno poi selezionati da una giuria di professionisti. I vincitori saranno inseriti in un programma di formazione, mentre molti avranno comunque l'opportunità di vedere diffusi i loro lavori.