Cultura:'Giornata degli studi del patrimonio' Algeria-Italia Il 26 febbraio per 'consolidare dialogo sponde Mediterraneo'

(ANSAmed) - ROMA, 20 FEB - L'Istituto Italiano di Cultura ICI di Algeri e l'Ambasciata italiana, in collaborazione con il ministero della Cultura e il Centro Nazionale per la Ricerca in Archeologia (CNRA) del Paese africano, hanno organizzato una 'Giornata degli studi del patrimonio', che si terrà a Palazzo della Cultura Moufdi Zakaria il prossimo 26 febbraio per "consolidare il dialogo culturale tra le due sponde del Mediterraneo".



Durante questo evento, l'Ambasciata Italiana e l'Istituto Italiano di Cultura presenteranno il programma culturale di promozione integrata sul tema 'Italia, Cultura, Mediterraneo'.



Questo programma è parte del piano "vivere ALL'ITALIANA", con il quale il ministero degli Esteri italiano intende consolidare il dialogo tra le due sponde del Mediterraneo, basato sullo scambio e la valorizzazione delle diversi identità culturali e sociali e che unisce tradizione, innovazione e creatività.



Secondo l'ICI, Algeria e Italia dimostrano che è più facile guardare insieme al futuro valorizzando l'eredità del passato.



Va ricordato che i due Paesi condividono una lunga storia che risale all'antichità, e che oggi vede ricche interazioni che hanno dato alla luce una profonda amicizia tra due Paesi e i loro popoli.



Inoltre, lo spirito di cooperazione e solidarietà che anima queste relazioni ha trovato nel patrimonio culturale un forte ancoraggio simbolico, in cui l'appartenenza comune al Mediterraneo si esprime sia nei valori che nelle attività.(ANSAmed).