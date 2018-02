Il futuro dell’opera nel primo Foro mondiale al Teatro Rea In programma dal 12 al 24 aprile al lirico madrileño

(ANSAmed) - MADRID, 23 FEB - Il futuro e il divenire dell'Opera in un mondo sempre più globalizzato sarà al centro della prima edizione del World Opera Forum, che dal 12 al 14 aprile riunirà al Teatro Real di Madrid professionisti delle associazioni internazionali di teatri e festival lirici di Europa, America, America Latina e delegazioni di Africa, Asia e Oceania. Organizzato dal Teatro Real, che ne da' notizia, il forum segue il primo Incontro dei Teatri Iberoamericani nel maggio 2015, indetto dallo stesso teatro in concomitanza con la Conferenza Internazionale di Opera Europa, alla quale parteciparono 300 professionisti di 38 paesi.



Quattro i temi al centro del dibattito, promosso dal lirico madrileño e da Opera Europa: il patrimonio culturale, le nuove opere, la diversità e il patrocinio. Il forum tenterà di dare risposte a domande quali: l'opera corre il rischio di morire sotto il peso della sua eredità? Le nuove creazioni possono recuperare la centralità nell'opera, come avviene nel cinema e nel teatro? Come può l'opera assumere un significato per un pubblico eterogeneo e riflettere la società del XXI secolo? O, anche, come difendere l'opera nel contesto delle nostre democrazie? (ANSAmed)